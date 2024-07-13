"خلاف مع مدرب مصر ومسيرة كادت تنتهي".. كوبا أمريكا تعيد خاميس رودريجيز للحياة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت بطولة كوبا أمريكا 2024، ميلاد جديد لخاميس رودريجيز لاعب منتخب كولومبيا وصاحب أحد أبرز أهداف كأس العالم 2014، إذ حقق رودريجيز رقما قياسيا في البطولة، لم يسبق لأي لاعب آخر في تاريخ الكوبا أن سجل ست تمريرات حاسمة في نسخة واحدة.

وكادت مسيرة رودريجيز (33 عاما) أن تنتهي قبل 3 سنوات، لكنه تحول من فتى ذهبي إلى قائد لمنتخب بلاده ويفصله خطوة واحدة لكي يتوج باللقب، بعد وصوله إلى النهائي في موعد مع الأرجنتين، وبفضل لاعب ريال مدريد السابق، ستخوض كولومبيا ثالث نهائي لها على الإطلاق.

ومن أبريل 2023 حتى يوليو من نفس العام، كان رودريجيز بلا ناد، لدرجة أن مسيرته كانت على وشك الانتهاء، ففي عام عام 2019، أبدى كارلوس كيروش مدرب كولومبيا آنذاك (الذي تولى تدريب منتخب مصر بعدها)، أسفه الشديد لأداء اللاعب.

وقبل مباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم في ذلك العام، ألمح كيروش إلى أن كولومبيا لن تكون فريقا يعتمد على رجل واحد، وأضاف كيروش "هناك حاجة للبحث عن المستقبل"، بعدما قدمت كولومبيا أداءا مميزا، استمر ثماني سنوات، وكان رودريجيز مشاركة فيه، وسجل آنذاك هدفا في كأس العالم 2014.

وتم اختيار رودريجيز كأفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني لموسم 2014-2015 على حساب زملائه في الفريق توني كروس ولوكا مودريتش، ولكن لم يكن نجاح رودريجيز في إسبانيا سوى ومضة عابرة.

وجاءت الخلافات المزعومة مع مدرب ريال مدريد آنذاك زين الدين زيدان، في أعقاب خلاف آخر مع رافائيل بينيتيز الذي حل محل الفرنسي في صيف عام 2015، وفي كولومبيا، تضارب الآراء حوله، وبدأ يخسر كثيرا من الدعم.

على الرغم من أن الفوز بالحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 إنجازًا لا يصدق بالنسبة للاعب كرة قدم كولومبي، وحصل رودريجيز على جائزة بوشكاش في نفس العام عن هدفه ضد أوروجواي في تلك البطولة.

وكان موقف كيروش المتشدد من رودريجيز بمثابة بداية لخلاف مثير للجدل بين الاثنين، والذي أدى إلى إقالة المدرب، وذكرت شبكة "ذا أثليتيك"، أن هناك مشادة حدثت بين المهاجم الكولومبي لويس مورييل ورودريجيز في غرفة الملابس، وفي النهاية تم استبعاد نجم الكوبا الحالي من المنتخب.

وعندما حل الكولومبي رينالدو رويدا محل كيروش في عام 2021، لم يضم رودريجيز إلى قائمته، الذي كان وقع بالفعل مع إيفرتون، في تصفيات كأس العالم وكوبا أمريكا في البرازيل.

وقال رودريجيز في بث مباشر على "إنستجرام" قبل البطولة: "لقد أهانوني"، ثم أصدر بيانًا قال فيه: "لقد فوجئت بالتواصل الذي جاء من الموظفين، والذي قال إنني لن أكون مطلوبًا وأن أركز على التعافي، وهي العملية التي أكملتها بالفعل، إنه قرار يملؤني بالكثير من الحزن".

وكانت تصفيات كأس العالم قطر 2022، الأسوأ في مسيرة رودريجيز الدولية، وفشل منتخب كولومبيا في التأهل، وقبلها وصل المنتخب إلى نصف نهائي كوبا أمريكا وخسر من الأرجنتين، وتم اختيار لويس دياز كأفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021 وأفضل هداف إلى جانب ميسي.

على عكس رودريجيز، كان دياز لاعبًا مهاراته مثالية للطبيعة السريعة لكرة القدم الأوروبية، تزامن انتقاله من بورتو (حيث تألق رودريجيز من 2010 إلى 2013) إلى ليفربول مع انتقال رودريجيز إلى نادي الريان القطري.

وكان مسار دياز من الفقر في كولومبيا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سبباً في اكتساب محبة الناس في كولومبيا على الفور، وكان يمثل الأمل في المستقبل بعد فشل كولومبيا في التأهل لكأس العالم 2022/ وفي الوقت نفسه، تم نسيان رودريجيز، وبدا أن اللوم يقع على عاتق رودريجيز.

ولكن بعد ثلاث سنوات، تشهد كولومبيا عودة قوية على الساحة الدولية، فمنذ التعاقد مع الأرجنتيني نيستور لورينزو، لم يخسر الفريق أي مباراة، ويدخل الفريق نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل بعد 28 مباراة دون هزيمة.

وكان لورينزو، 58 عامًا، المساعد الرئيسي لخوسيه بيكرمان خلال كأس العالم 2014 و2018 في كولومبيا، لذلك أدرك أن رودريجيز قد يستعيد قوته الخارقة إذا حصل على ارتدى القميص الأصفر مرة أخرى.

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