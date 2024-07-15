نجم الأهلي السابق : بيراميدز سيُعاني مجددًا في اللقاء التالي أمام الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مشاركة إبراهيم عادل مع منتخب مصر الأوليمبي يؤكد بأنه سليم 100%، واتحاد الكرة لم يمتلك الجراءة لإبلاغ بيراميدز برفضهم خروجه من المعسكر، مشيرًا إلى أن مشاركة اللاعب من عدمه في لقاء الأهلي لن تؤثر كثيرًا، ولابد من المحافظة عليه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "إبراهيم عادل خامة جيدة ويجب المحافظة عليه، فهو لاعب مميز ودولي، ورغم غيابه عن لقاء الأهلي، لكن بيراميدز يمتلك فريقا مميزا ولاعبين آخرين، في بداية الموسم إبراهيم كان بعيدا عن المشاركة، لكن في آخر 8 مباريات يقدم مستوى جيد مع الفريق".

وأضاف: "بيراميدز من الوارد أن يفوز على الزمالك في بطولة الدوري المصري، لكنه ربما يعاني مجددًا أمام الأهلي، وطاهر محمد طاهر لاعب جيد ولكن من الناحية الدفاعية والتكتيكية، لكنه هجوميًا لن يفيد الفريق الأحمر كثيرا، وفي الشوط الاول انقذ كرة من أمام محمد حمدي، ولو كنت مدرب الأهلي سأبقي عليه في الموسم المقبل لأنه بديل جيد والأهلي في احتياج له في ظل كثرة البطولات، هناك مباريات يمكن اللعب به أساسيا".

وأكمل: "حسين الشحات رغم الرقابة عليه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وطاهر ينفذ تعليمات الجهاز الفني، ودفاعيًا هو لاعب مهم، هو مستواه له ليفيل معين لا يمكن أن يغير في نتيجة مباراة مثل وسام ابوعلي أو أفشة، لكن له مهام محددة، يذكرني بأسامة عرابي الذي سجل هدفين فقط، لكنه من اكثر اللاعبين مشاركة مع الأهلي في التاريخ".

وزاد: "الضغوط شئ عادي في الأهلي، وكانوا في حالة تركيز شديدة، واعتقد أن مهند لاشين من نجوم اللقاء، وكان يُراقب إمام عاشور طوال اللقاء، لكنه انشغل كثيرًا برقابته، وسط تألق لاعبين آخرين من الأهلي".

وأشار إلى أن يعقوبو وجوناثان لاعبي فريق البنك الأهلي ومودرن سبورت من العناصر المميزة في مركز الظهير الأيسر داخل الدوري المصري.