الوكالة الذرية: وضع السلامة في محطة زابوريجيا يتدهور

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، من أن "وضع السلامة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا يتدهور بعد غارة شنتها طائرة بلا طيار".

واشارت في بيان، الى أن "خبراءها الموجودين في الموقع أُبلغوا بالانفجار الذي وقع قرب منشآت أساسية في المحطة السبت وزاروا الموقع فورا". وأفادوا بأن الأضرار "يبدو أنها ناجمة من طائرة بلا طيار مزودة حمولة متفجرة"، ما أثر على الطريق بين البوابتين الرئيسيتين للمنشأة.

ولفت المدير العام للوكالة الذرية رافاييل غروسي في البيان، الى أن "مرة أخرى نشهد تصعيدا في المخاطر التي تهدد السلامة والأمن النوويين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وأضاف "ما زلت أشعر بقلق بالغ وأكرر دعوتي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف".

والأحد الماضي تقاذفت كييف وموسكو مسؤولية اندلاع حريق في نظام للتبريد في محطة زابوريجيا النووية.