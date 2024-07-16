شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 – 7 – 2024 فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الثلاثاء، قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري ، فمع دقات التاسعة مساءً يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره مودرن باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوزا وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات، وسجل 31 هدفاً وتلقت شباكه 21.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري الثلاثاء 16 يوليو

مودرن سبورت & الأهلى..9 مساء

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز..9 مساء

المصري & الأهلى ..9 مساء

الاثنين 29 يوليو

الأهلى & سيراميكا..9 مساء

المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.