الزمالك يتعادل مع البلدية في الدوري وبيراميدز يتخطى النصر في كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الزمالك وبلدية المحلة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري .

والتقى الزمالك مع البلدية على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر للدوري المصري.

وحاول لاعبو الزمالك على مدار اللقاء تسجيل هدف، يضمن لهم الثلاثة نقاط، إلا أن الحالة الدفاعية الصلبة لفريق بلدية المحلة حالت دون ذلك.

كما فشل فريق بلدية المحلة في ترجمة أي فرصة إلى هدف، على مدار شوطي اللقاء، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يصل الزمالك للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق بلدية المحلة بالمركز السادس عشر، ولديه 24 نقطة.

وفي بطولة كأس مصر، حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على حساب منافسه النصر.

وأقيمت مباراة بيراميدز أمام النصر على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ32 من المسابقة المحلية.

وتقدم بيراميدز عن طريق يوسف أسامة نبيه، في الدقيقة 10، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى النصر.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أرسلها محمد رضا قابلها مروان حمدي برأسية سكنت الشباك.

وسجل مروان حمدي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 37 من عمر اللقاء برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا عرضية يوسف أسامة نبيه المتقنة، كما أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة وصل فريق بيراميدز إلى دور الـ16 من كأس مصر، ويواجه فريق أبو قير للأسمدة.

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