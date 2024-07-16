وسائل إعلام: الكشف عن نتائج التحقيقات في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تسلم لجنة التحقيقات في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، والمشكلة من قبل وزير الشباب والرياضية، كافة التقارير الطبية عن حالة اللاعب منذ سقوطة على أرض الملعب وحتى تاريخ الوفاة وعرضها على اللجنة القضائية بالاستعانة باللجنة الطبية، مؤكدة أن سيتم الإعلان عن تفاصيل التقرير الطبية النهائي وما توصلت إليه اللجنة الطبية ولجنة التحقيقات من ملابسات الوفاة في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مطلعة قولها إن التقارير الطبية تضمنت التشخيص الطبي والعلمي للحالة الصحية لـ اللاعب أحمد رفعت منذ سقوطه على أرض الملعب في 11 مارس الماضي وحتى تاريخ الوفاة، مؤكدة إلى أن سبب الوفاة هو توقف تمام عضلة القلب وكذا كهرباء القلب.

وقالت المصادر، إن التقارير الطبية أعللت سبب سقوط أحمد رفعت في أرضية الملعب أول مرة، وهو توقف عضلة القلب نتيجة خلطة في الشريان المحوري المغذي للجزء الجانبي من جدار عضلة القلب وكذا جزء من الجدار السفلي، حيث أظهرت الفحوصات والقسطرة التشخيصية توقفهما، وعليه خضع اللاعب إلى عملية قسطرة علاجية وتركيب دعامة، مشيرة إلى أن اللاعب لديه استعداد وراثي لحدوث جلطة.

وأضافت المصادر أن اللاعب أحمد رفعت خضع لفحوصات جينية خارج مصر منها ما هو متعلق بكهرباء القلب؛ لتحديد ما إذا كان هناك عامل وراثي أو عيب خلقي يؤثر على كهرباء القلب أم لا؛ لكن الفحوصات أظهرت عدم وجود عامل وراثي يؤثر على كهرباء القلب، وعليه لم يتم تركيب جهاز صدمات القلب، مؤكدة أن اللاعب خلال الفترة الأخيرة تحسنت حالته الصحية وزادة كفاءة القلب إلى 50%، وكان على وشك الانتهاء من فترة التعافي للدخول إلى مرحلة التأهيل القلبي.

ولفتت المصادر إلى تعرض اللاعب أحمد رفعت لضغوط نفسية، وهذه الضغوط تكون لها تأثيرات على عضلة القلب وقد تسرع من الإصابة بأمراض القلب ومنها الجلطات وما إلى ذلك، فالتأثير النفسي على عضلة القلب معروف علميا بمتلازمة القلب المنكسر.