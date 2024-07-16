بعد بلاغ نقيب الصحفيين للنائب العام .. رابطة الأندية تخاطب الشركة الأفريقية بشأن واقعة مصور مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - خاطبت رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم ، إدارة الشركة الأفريقية للأمن والحراسة والمنوط بها تأمين مواجهات كرة القدم ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أحد أفرادها بعد قيامه بالتعدي على مصور داخل أرضية الملعب أثناء تأدية مهام عمله بمباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدوري.

كان نقيب الصحفيين خالد البلشى قد تقدم بالأمس ببلاغ للنائب العام، للتحقيق فى واقعة التعدى بالضرب والسب على الزميل كيرولس صلاح المصور الصحفى بموقع "صدى البلد".

تضمن البلاغ شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024م، وأثناء قيامه بأداء عمله المكلف به من قبل رؤسائه فى مؤسسة "صدى البلد"، بتغطية مباراة الأهلى وبيراميدز فى إطار منافسات الدورى العام لكرة القدم على ملعب ستاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة أثناء قيامه بتصوير لاعبى الأهلى بعد انتهاء المباراة، وفى نطاق المكان المحدد للمصورين داخل الملعب، حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدم الزميل كيرلوس صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل مضمون نفس الشكوى للمطالبة بالتحقيق فى واقعة التعدى عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفى.