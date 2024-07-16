"فرصة وحيدة للسماوي".. فرص الأهلي وبيراميدز في التتويج بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أسابيع قليلة تفصلنا عن معرفة بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومازالت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز مستمرة على حسم لقب الدوري الممتاز، رغم اقتراب الأحمر بنسبة كبيرة من التتويج بعد الفوز في المواجهة الأخيرة بينهما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعرض "الخليج 365" فرص الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري:

ويمتلك الأهلي 3 فرص للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مقابل فرصة وحيدة فقط لبيراميدز، وهي كالاتي:

-فوز الأهلي في جميع المؤجلات والوصول للنقطة الـ72، بالتالي سيصبح الفارق بينهما 4 نقاط، بشرط تحقيق الأحمر الانتصار في مبارياته المتبقية.

-فوز الأهلي في جميع مبارياته المتبقية بالدوري، وكذلك مواجهة بيراميدز الثانية سيحسم اللقب مباشرة دون النظر لنتائج الفريق المنافس.

-تعادل الأهلي وبيراميدز في لقاء الدور الثاني، إلى جانب الفوز في جميع المباريات وقتها يتوج الأحمر باللقب برصيد 88 نقطة.

-فيما تكون فرصة بيراميدز الوحيدة، هي الفوز في مباراة الأهلي بالدور الثاني، وخسارة الأحمر أي لقاء من مبارياته المتبقية.

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