ملف الإثنين.. تعثر الزمالك بالدوري.. تأهل بيراميدز في الكأس.. وانتهاء أزمة شهد سعيد وجنة عليوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الإثنين عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

شوبير يفجر مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

فجر أحمد شوبير مفاجأة في قائمة لاعبي الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

محترف الزمالك الأسبق يُمهل النادي أسبوعًا قبل التقدم بشكوى جديدة لفيفا

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أتشيمبونج قد منح الزمالك مهلة لمدة أسبوع؛ لسداد القسط المتبقي من مستحقاته، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"فرصة وحيدة للسماوي".. فرص الأهلي وبيراميدز في التتويج بالدوري الممتاز

ومازالت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز مستمرة على حسم لقب الدوري الممتاز، رغم اقتراب الأحمر بنسبة كبيرة من التتويج بعد الفوز في المواجهة الأخيرة بينهما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، للتعرف على فرص الفريقين في اللقب.. اضغط هنا

مدرب الزمالك يوضح سبب إشراكه 5 ناشئين أمام البلدية ويطرح سؤالا مهما

أوضح مدرب الزمالك، جوزيه جوميز، سبب إشراك 5 لاعبين في التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة بلدية المحلة، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

وزير الرياضة: إنفاق مليار و250 مليون جنيه لدعم الاتحادات الأولمبية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المكانة المستقلة لكرة القدم في مصر، مشددًا على أن المنافسة لصالح البلاد هي الهدف الأسمى، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال لقائه بأبطال مصر الرياضيين، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

التعادل يحسم مباراة الزمالك والبلدية

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره بلدية المحلة خلال المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مدحت شلبي يكشف مفاجأة في موقف مشاركة الزمالك بالسوبر المصري

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تفاصيل إقامة بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم في دولة الإمارات، ومفاجأة موقف مشاركة نادي الزمالك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

جنة عليوة تعلن تصالحها مع شهد سعيد

كشف لاعبة الدراجات، جنة عليوة، آخر تطورات أزمتها مع شهد سعيد، عقب حادث سقوطها، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بيراميدز يُقصي النصر برباعية بدور الـ 32 من كأس مصر

حصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل لدور الـ 16 بعد الفوز برباعية نظيفة على نظيره النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بدور الـ 32 من الكأس، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف أخر مباراة لـ ديانج مع الأهلي قبل الرحيل للسعودية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد آخر مباراة للمالي أليو ديانج لاعب الفريق مع الأحمر قبل الرحيل للدوري السعودي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

من هو الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب فريق سيدات الأهلي لكرة القدم؟

أعلن النادي الأهلي، تعيين المدير الفني الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات، للتعرف عليه.. اضغط هنا