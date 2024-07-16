شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يستعد للبروفة الأخيرة قبل منافسات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرب اليوم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم استعدادا لودية نظيره العراقي يوم الأربعاء المقبل بمدينة بوردو الفرنسية فى آخر تجاربه قبل المغادرة إلى مدينة نانت لبدء المنافسات الرسمية فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .. وتضم مجموعة مصر : اسبانيا والدومنيكان وأوزبكستان.

وكان المنتخب قد أدى أولى ودياته بالتعادل مع أوكرانيا 1/1 الاحد ، وشهد تدريب الاثنين تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، المجموعة التى بدأت ودية أوكرانيا خاضوا تدريبات استشفائية فى الجيم مع د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ، والمجموعة الثانية ضمت اللاعبين الذين شاركوا فى جزء من المباراة وقد خاضوا تدريبات متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني .