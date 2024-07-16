شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ربع نهائي بطولة العالم لناشئى الاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم للناشئي الاسكواش، والتي ستقام في نادي هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري.

وكان 6 مصريين قد نجحوا في التأهل إلى هذا الدور وهم: محمد زكريا بمنافسات الشباب، وفي منافسات البنات كل من، أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، نور مجاهد، نادين الحمامي، جنا جلال.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

ـ محمد زكريا والباكستاني عبد الله نواز

ـ أمينة عرفي ونور مجاهد

ـ نادين الحمامي والهندية أناهات سينج

ـ جنا جلال والأمريكية كارولينا فوتس

ـ فيروز أبو الخير والأمريكية رايا ناناني

وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر نسختين، بينما كان البطل المصري الصاعد محمد زكريا قد حصد وصافة بطولة الناشئين بالنسخة الماضية.