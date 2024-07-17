موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم على استاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

يدخل الأهلي مباراة الألومنيوم في كأس مصر، أملا في الظهور بشكل قوي في أولى مبارياته ببطولة كأس مصر خوفًا من المفاجآت، على الرغم أنه من المتوقع أن يخوض المارد الأحمر المواجهة بالعديد من التغييرات عن التشكيل الأساسي لإراحة اللاعبين، حيث ينتظره مباراة هامة ومرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم الإثنين المقبل 22 يوليو الجاري.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم

تنطلق مباراة الأهلي والألومنيوم في بطولة كأس مصر في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر يوليو الجاري، على أن تكون منقولة مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لـ بطولة كأس مصر.

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تغييرات بالجملة في تشكيل الأحمر، حيث الدفع باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا أساسيا أمام الألومنيوم في المباراة المقبلة، كما استقر كولر على إعادة مصطفى شوبير لتشكيل الأهلي الأساسي على حساب محمد الشناوي الذي سيحصل على راحة سلبية وفقا لما أكدته مصادر داخل الجهاز الفني.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت في الدوري

وكان النادي الأهلي قد خاض آخر مبارياته، أمس الثلاثاء، ونجح في تحقيق فوز مهم في بطولة الدوري الممتاز، أمام منافسة مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الـ17 من عمر المسابقة، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 63 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 من 25 مباراة.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا