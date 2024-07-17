الامارات | نادي العين يتجه لفسخ عقد البرازيلي الجديد مارلون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" من مصادر مطلعة أن نادي العين يتجه لفسخ عقد لاعبه الجديد، البرازيلي مارلون سانتوس، مدافع برشلونة السابق، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان النادي قد أعلن عن التعاقد مع سانتوس في صفقة كبيرة لتعزيز خط الدفاع، إلا أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب كشفت عن إصابة خطيرة قد تتطلب فترة علاج طويلة.

ومن المتوقع أن يصدر النادي بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة بخصوص اللاعب.