Couples الدوري المصري.. إعلان سيارات ومغازلة في قصة عماد متعب وزوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

لم يعد الدوري المصري مقتصراً على المباريات والمنافسة الشرسة بين مختلف فرق البطولة بل أصبح أيضاً جزءاً من العديد من قصص الحب التي جمعت بين نجوم كرة القدم وزوجاتهم.

وتعتبر قصة حب عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق وملك الـ +90 ويارا نعوم ملكة جمال مصر سابقاً هي الأشهر في الدوري المصري والوسط الرياضي، فجميعنا مهتم بمتابعة أخبار هذا الثنائي ومعرفة تفاصيل علاقاتهم.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية قصة عماد متعب وزوجته:

بدأت قصة الثنائي، خلال تصوير إعلان تلفزيوني لشركة سيارات هيونداي جمع عماد متعب ومحمد بركات وشاركت وقتها يارا نعوم "موديل" وظهرت بفستان أسود جذاب، وعبر ثنائي الأهلي عن جمالها بـمغازلة" :" دي جامدة جداً ووشها أجمل".

ولم يجتمع الثنائي بعد هذا الإعلان طوال عام، حتى دعت يارا نعوم عماد متعب لمشاركتها في زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال وهنا بدأت قصة الحب بينهما.

وعن فترة الخطوبة قالت يارا نعوم في تصريحات تلفزيونية سابقة: " عماد كان مجنون، وكنا بنعمل حاجات كتير، وكان دايماً بيختبرني في المطبخ بحجة أنه جعان".

وتزوج الثنائي في 2 ديسمبر 2011 في حفل أسطوري شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم، وأنجب الثنائي بعد فترة ابنتهما "تمارا وسيلين".

وساندت يارا نعوم زوجها خلال مشواره الكروي، حيث تواجدت رفقة ابنته في المران الأساسي للقلعة الحمراء أكثر من مرة وأبرزها بعد خلافه مع عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني السابق للأهلي.

كما هاجمت جهاز الأحمر تحت قيادة "مارتن يول" في وقت سابق بسبب استبعاد زوجها أكثر من مباراة ومنها ودية روما والأهلي رغم مشاركة جميع اللاعبين.

وتعرض هذا الكابلز لهجوم عنيف من جماهير الأهلي بسبب ما اتهمت به يارا نعوم ضد إحدى العاملات ومنعها من نزول حمام السباحة.

ودائماً ما يحرص قناص الأهلي السابق على الظهور رفقة زوجته وبناته في العديد من الصور خلال المناسبات المختلفة، حيث وجهت يارا نعوم رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده الأخير": "عيد حبي الأبدي"، ليرد عليها :" حبيبتي إلى الأبد".