شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمرو جمعة مهاجم راية السابق والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى صفقة انتقال عمرو جمعة لاعب نادى راية السابق و أحد اللاعبين المميزين في مركز المهاجم الصريح و ذلك عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق بعقد يمتد لـ " أربع " مواسم قادمة.

وتسعى إدارة النادى فى إطار خطتها لإعادة هيكله الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى و اللذين ينتظرهم مستقبل مشرق و يتمتعون بالإمكانات الفنية والبدنية المميزة.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو و إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

جاء تعاقد الاتحاد مع عمرو جمعة ليكون ثالث الصفقات التي يتم الإعلان عنها بعد صفقتي حامد الجابري ومروان داوود.