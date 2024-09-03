شكرا لقرائتكم خبر عن تيشيرت الأهلي الجديد يجذب الأنظار في بداية الاستعداد للموسم المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

جذب فريق الكرة بالأهلي الأنظار في أول مران له استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بظهوره بزي جديد تي شيرت أحمر.

بدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة كولر بمران قوي في ملعب مختار التتش بمشاركة الثلاثي عمر الساعي و المغربي يحيي عطية الله ويوسف أيمن الوفدين الجدد لصفوف الفريق بينما غاب أشرف داري لاعب الفريق الذي انضم لصفوف منتخب المغرب.



عمر الساعي في مران الأهلي



كما غاب عن مران الأهلي اليوم 8 لاعبين انضموا للمنتخب الوطني في معسكره الحالي الذي يستعد فيه لمواجهتي كاب فيردي و بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 وهم محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعه ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور بالإضافة إلي وسام أبو علي المنضم لصفوف منتخب فلسطين.

كان الثلاثي أحمد عبد القادر وأليو ديانج و التونسي محمد الضاوي كريستو قد غادرو الأهلي علي سبيل الإعارة في نهاية الموسم الماضي بينما رحل الفرنسي انتوني موديست بعد انتهاء عقده مع النادي.



رضا سليم



سمير محمد مهاجم شباب الاهلي



عمر الساعي في مران الأهلي



مران الأهلي استعدادا للموسم الجديد



مران الاهلي



مصطفي أبو الخير