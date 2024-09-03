شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينتظم في معسكر منتخب فلسطين استعدادا للتصفيات الأسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في معسكر منتخب بلاده، اليوم الإثنين، باستعدادًا لخوض أول جولتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب فلسطين ضيفًا على كوريا الجنوبية يوم 5 سبتمبر، ثم مع الأردن في 10 من الشهر نفسه ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وحصل وسام أبو علي على راحة عقب حسم الأهلي لقب الدوري المصري قبل ثلاث جولات على انتهاء المسابقة، وسافر إلى الدنمارك لقضاء فترة الراحة مع أسرته قبل أن يعود للانتظام في معسكر بلاده.

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثانية رفقة منتخبات العراق، الأردن، عمان، الكويت وكوريا الجنوبية.