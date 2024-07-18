منافس الزمالك في دور الـ16 بـ كأس مصر

تعرف على منافس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024-2025، بعد التأهل على حساب بروكسي.

وتأهل فريق الزمالك إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024-2025، بعد الفوز على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين.

وفاز الفارس الأبيض على نظيره بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

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منافس الزمالك في دور الـ16 من كأس مصر

سيلاقي الفارس الأبيض نظيره طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان فريق طلائع الجيش قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر على حساب فريق بور فؤاد بفوز بهدف دون رد.

وفي سياق آخر فسيلاقي فريق الزمالك نظيره الداخلية يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري، على ملعب استاد السلام.

وستقام مباراة الفريقين يوم الإثنين 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.