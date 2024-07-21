قمة حسم الدوري.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه بيراميدز، نظيره الأهلي، في إطار الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، في تمام الساعة 9 مساء غد الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي.

تأتي أهمية المباراة من جانب جماهير القلعة الحمراء، كونها تجمع بين الأول والثاني في جدول الترتيب، مما يجعلها حاسمة في تحديد مسار الدوري لهذا الموسمـ خاصة أن الفوز بالنسبة لأي من الفريقين سيعزز من فرصه في المنافسة على اللقب، بينما سيجعل التعادل أو الخسارة الأمور أكثر تعقيدًا ويزيد من الضغوط في الجولات المقبلة.

يدخل نادي بيراميدز هذه المباراة وهو يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مباراتين. بينما يحتل النادي.

الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 3، وخسر مباراتين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

ستُنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس 1.