شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الاثنين 22 -7 - 2024 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر مع بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدزصدارة جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفا وتلقت شباكه 20.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الدوري

فاز الأهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر بيراميدز من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.