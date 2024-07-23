"بعد الفوز على بيراميدز".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 66 من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد بيراميدز عن النقطة رقم 68 في صدارة ترتيب جدول المسابقة من 29 مباراة خاضهم بالدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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