شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي الجمعة المقبل باستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصري البورسعيدى فى الدوري

الأهلى يستعد لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.