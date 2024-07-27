في مباراته الأولى.. اتحاد جدة تحت قيادة لوران بلان يخسر أمام إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر اتحاد جدة في أولى مبارياته تحت قيادة لوران بلان المدير الفني للعميد أمام إشبيلية بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وديا في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

سجل لوكاس اوكامبوس نجم إشبيلية هدف الفوز والوحيد في اللقاء من علامة جزاء في الدقيقة 41، ذلك بعدما أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، ركلة جزاء بغرابة في بداية اللقاء.

حاول اتحاد جدة في الشوط الثاني الضغط بقوة على إشبيلية من أجل تسجيل هدف التعادل لكن باتت المحاولات بالفشل، وشهد الشوط مشاركة موسى ديابي للمرة الأولى المنضم حديثا للعميد قادما من أستون فيلا الإنجليزي، وقدم مستوى جيد، وشهدت أيضا مشاركة الجزائري حسام عوار لأول مرة .



تشكيل اتحاد جدة أمام إشبيلية:

في حراسة المرمى: محمد المحاسنة

في الدفاع: فواز، سعد آل موسى، فليبي لويز، حسن كادش

في الوسط: فابينيو، عوض الناشري، فيصل الغامدي

في الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، أحمد الغامدي.



فيما جاء تشكيل إشبيلية أمام الاتحاد:

في حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش

في الدفاع: داريو بينافيديس، نيانزو، كيكي سالاس، أدريا، بيدروسا

في الوسط: جوديل، سو، ساؤول نيجويز

في الهجوم: لوكاس أوكامبوس، إسحاق روميرو، إيجوكي.