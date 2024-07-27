عطية الله يعود لسوتشي الروسي لبحث انتقاله للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التعاقد مع الدولي المغربي يحيي عطية الله، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم الجديد.



وأكدت تقارير صحفية أن الدولي المغربي سيعود لمقر ناديه الروسي سوتشي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل بحث ملف انتقاله للمارد الأحمر، بعد تجدد المفاوضات مرة أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن هناك عدة عروض عربية وأجنبية لعطية الله خلال الفترة الحالية، حيث أوضح أندريه أورولوف، نائب مدير إدارة التطوير في نادي سوتشي الروسي، أن رغبة اللاعب هي ستحسم انتقاله للفريق الذي يريده، حيث أنه يميل للانتقال للمارد الأحمر.

في سياق متصل، أوضحت شبكة "ماتش تي في" الروسية، أن يحيى عطية الله، الذي غادر ناديه قبل عدة أيام دون الحصول على إذن، عاد إلى مقر سوتشي أول أمس الأربعاء، حيث من المقرر أن يُجري محادثات مع الإدارة والمدربين حول مسيرته المستقبلية.

وتابعت: "بالطبع، يوجد اهتمام بيحيى عطية الله من الأندية الروسية، إلى جانب عدة عروض أخرى لدى النجم المغربي، من فرق في إيران ومصر".