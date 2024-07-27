شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من كولر عن موقف طاهر وخالد عبد الفتاح فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو النادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني عن موقفه من بعض لاعبي الفريق الذين بات موقفهم غامضاً فى القلعة الحمراء.

وفي هذا الشأن قال مصدر فى القلعة الحمراء إن إدارة النادي استسفرت من المدرب السويسري عن موقف الثنائي طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح، وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي أبدت دهشتها من موقف كولر بشأن طاهر وخالد عبد الفتاح تحديداً، فقد طلب المدير الفني الاستغناء عن هذا الثنائي منذ عدة أشهر، قبل أن يُفاجأ المدرب الجميع ويدفع بهما في المباريات الماضية وبشكل أساسي.

وأضاف المصدر، الأهلي كان على وشك تسويق طاهر وخالد عبد الفتاح، خاصة أن الثنائي تلقى عروضاً من أندية محلية وخارجية، قبل أن يتم تجميد التفاوض مع هذه الأندية لبحث مستقبل الثنائي، موضحاً أن كولر سيُحدد مصير طاهر وخالد عبد الفتاح ومعهما لاعبون آخرون بالفريق من أجل البت فى العروض التي جاءت لهؤلاء اللاعبين.