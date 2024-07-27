بعد أزمته مع الشحات.. الشيبي يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسالة إلى جماهير الزمالك، وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت جماهير الزمالك قد وجهت رسائل دعم لمحمد الشيبي قبل انطلاق مباراة الفريقين أمس، في المباراة التي لم تشهد مشاركة اللاعب بسبب طرده في مباراة الاهلي الماضية.

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وكتب الشيبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “شكرًا جزيلًا لكل جماهير الزمالك على حسن الإستقبال وعلى أخلاقهم العالية، شكرًا لكل الجماهير المغربية والمصرية التي تتكلم بالحق، وكل شخص ساندني في الفترة الأخيرة التي كانت مليئة بالكذب والظلم والإفتراء الجماهيري والإعلامي وغياب العدل في أحكام الكرة”.

وأضاف الشيبي: “شكرًا لكل شخص يندد ضد سب الأم والواليدين بصفة عامة”.

واختتم نجم نادي بيراميدز رسالته، قائلًا: «دائمًا وأبدًا لن أنحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى”.

وكان الزمالك وبيراميدز قد تعادلا في مباراة الأمس بهدف لكل فريق، فيما حقق الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ليرتقي المارد الأحمر لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بفارق لمواجهات المباشرة للاهلي، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة.