شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام سيراميكا اليوم الإثنين 29 -7 – 2024 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الإثنين لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية:

1_ ترتيب الاهلى وسيراميكا في الدوري

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى وسيراميكا الدوري

فاز الأهلى على المصري البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز سيراميكا على بلدية المحلة برباعية دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

3- الأهلى يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسيراميكا 10.93 مليون يورو

4_تاريخ مواجهات الأهلى وسيراميكا

8 مباريات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر ستة انتصارات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد في السوبر المحلى.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 114 مباريات فاز فى 82 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 217 هدفا وتلقت شباكه 74، وخرج بشباك نظيفة فى 66 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.