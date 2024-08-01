شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قرار المحكمة الرياضية يحدد خطواتنا فى أزمة مستحقات باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

قامت المحكمة الرياضية خلال الساعات الماضية بمد اجل الحكم في قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك الى جلسة يوم 31 أكتوبر.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مجلس الإدارة ينتظر الحكم في القضية ليحدد الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وفقا للحكم الصادر

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أنه حال الحكم بنفس المبلغ وهو 500 الف يورو، فالنادى سيقوم بمحاولة السداد سواء على أقساط او تدبيره بأى شكل، وحال اصدار المحكمة حكم بقيمة العقد كامل والتي تبلغ مليون و 700 الف يورو فسيتم تقديم استنئاف على الحكم الذى سيتم اصدراه.

قررت محكمة التحكيم الرياضى، اليوم، تأجيل الحكم فى قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أخطرت اليوم محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق إلي يوم 31 اكتوبر2024.. مد أجل الحكم يعطي للمحكمة الحق في إصدار الحكم في أي وقت حتى يوم 31 اكتوبر2024".