شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة إلى المربع الذهبى الأولمبى بعد غياب 60 عاما (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى كتابة التاريخ فى هذه النسخة من الأولمبياد، حيث تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاما، حيث سبق وتأهل المنتخب لهذا الدور مرتين من قبل فى نسختى 1928 و1964.

وانتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى نظيره الفرنسى، مساء الاثنين المقبل فى الدور نصف النهائى.

وحقق محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى والمنتخب الوطنى، رقما مميزا بعدما عادل الثنائى على الحسنى ومحمد بدوى في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر فى الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.