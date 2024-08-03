الموعد والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة والريال في كلاسيكو الأرض

بدأ العد التنازلي لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض الودية التي تلعب فجر الأحد، ضمن المباريات الودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تلعب المباراة في تمام الرابعة فجر الأحد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق أغسطس الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ومن المقرر أن تنقل قناة الكويت القطرية مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق القطري خالد الحديدي.

ويأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة برشلونة اليوم كالتالي..

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: داني سيبايوس، ماريو مارتن، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، إندريك، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: هيكتور فورت، أندرياس كريستنسن، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، مارك برنال، جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، أرواخو، هيرنانديز.