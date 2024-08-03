شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني البرتغالي بمنح "شيكابالا" بعض التعليمات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.