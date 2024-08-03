شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراهن على ارتباط زيزو بالجمهور فى ملف تمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

يراهن مسئولو نادى الزمالك على ارتباط أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، بجمهور القلعة البيضاء في الضغط عليه لتمديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم المقبل، خاصة أنه من حقه التوقيع لأى ناد بداية من يناير 2025.

ويعلم مسئولو نادى الزمالك مدى حب زيزو لجماهير الزمالك، حيث اتفقوا على الضغط على اللاعب من هذه الناحية باعتبارها ورقة رابحة لإقناع زيزو بالموافقة على تمديد عقده بشروطهم المالية.

وحدد مسئولو نادي الزمالك شرطًا واحداً من أجل الموافقة علي مناقشة اي عروض احتراف يتلقاها النادي في الفترة المقبلة بشان أحمد مصطفي زيزو، حيث اشترطت إدارة النادي أن مناقشة أي عرض لاحتراف زيزو يجب أن تكون قيمته المادية لا يمكن رفضها بأي حال من الأحوال، وأن العرض المقدم سيساهم في حلّ أزمات الزمالك المالية، وحينها ستتم مناقشته، أما في أي حالة أخرى فلن تتم مناقشة العروض.

وعلم مسئولو الزمالك أن هناك بعض أندية الدورى الفرنسى تقوم بمتابعة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس المقامة حاليًا.

وترغب أندية الدورى الفرنسى فى متابعة زيزو عن قرب خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع الزمالك لضم اللاعب فى الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد زيزو أنه فى حالة الموافقة على الاحتراف سيكون عن طريق أحد الأندية فى الدوريات الكبرى.