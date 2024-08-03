شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الترسانة يجتمع غدا لبحث واقعة غرق لاعب الملاكمة فى حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الترسانة اجتماعا مهما مساء غد الأحد؛ لبحث واقعة غرق لاعب الملاكمة حمزة تامر بحمام سباحة النادى خلال تدريبات استشفائية لفريق.

وشهدت الساعات الماضية حالة غليان داخل نادى الترسانة بعد واقعة غرق لاعب الملاكمة وطلب صلاح عبد الفتاح أمين صندوق النادى وأحمد الوليد ضرورة التحقيق بشكل سريع يكشف المتسببين في الواقعة واتخاذ قرارات رادعة ضدهم، خاصة أن أزمات حمام السباحة في نادى الترسانة متكررة وشهدت من قبل حالات اختناق أكثر من مرة.

غرق حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالترسانة بحمام السباحة نصف أولمبى بالنادى، خلال تدريبات استشفاء فريقه مساء الأربعاء الماضى، مما دفع وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ قرار بإغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وناقش رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، زملاء لاعب الملاكمة الذي تعرض للغرق بحمام سباحة داخل نادي الترسانة مساء الأربعاء الماضى، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن فريق الملاكمة أثناء إجراء الاستشفاء بحمام السباحة، تعرض اللاعب حمزة تامر للغرق، وفشلت محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة نتيجة توقف بعضلة القلب.

كشف صلاح عبد الفتاح أمين صندوق نادى الترسانة، تفاصيل وكواليس غرق حمزة تامر لاعب الملاكمة بالنادى، والذى توفى خلال الساعات الماضية داخل حمام السباحة بنادى الترسانة.

وقال صلاح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللاعب بعد الانتهاء من التدريبات مع زملائه بفريق الملاكمة، حصلوا على إذن من مدير النادى بالنزول في حمام السباحة لمدة نصف ساعة بعد تدريب الملاكمة.

وأضاف أمين الصندوق أن زملاءه خلال التواجد داخل حمام السباحة فوجئوا بعدم وجوده، وتم اكتشاف تعرضه للغرق، مشيرا إلى أنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، متمنيا أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

واختتم صلاح عبد الفتاح حديثه أنه لا يوجد إهمال فى الأمر، حيث حصل اللاعبون على إذن بالنزول إلى حمام السباحة بعد انتهاء تدريباتهم.