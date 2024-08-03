شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في الدوري الممتاز.

ويحل زد ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل 29 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس