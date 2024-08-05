شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة بيراميدز أمام الطلائع لـ11 أغسطس بسبب دور الـ64 لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تقديم موعد مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش، والتي كان مقرراً لها 17 أغسطس الجاري، لتقام يوم 11 من نفس الشهر في المباراة الأخيرة لبيراميدز فى بطولة الدوري المصري دوري " نايل " 2023 – 2024 .

وتلقى نادي بيراميدز خطاباً من الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد مباراته أمام بطل زنجبار يومي 18 و23 في لقاء الذهاب والإياب لمباريات دور الـ64 لدروي أبطال أفريقيا.

وتأجل حسم فريق الأهلي لقب الدوري رقم 44 بشكل رسمي عقب فوز بيراميدز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وكان الأهلي يحتاج لتحقيق زد نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل أما بيراميدز لضمان التتويج بالدوري، ولكن فوز بيراميدز يؤجل حسم الأهلي لدرع الدوري إلى مباراة سموحة المقبلة، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى نقطة واحدة من الأربع مباريات المتبقية له في مسابقة الدوري.