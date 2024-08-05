تطورات في رحيل مهاجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية تطورات كبيرة في رحيل مهاجم فريق مانشستر سيتي جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأشارت بعض التقارير أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى إلى التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ” ذا أثلتيك” فإن نادي أتلتيكو مدريد قد قرر عرض لاعبه جواو فيليكس كجزء من صفقة جوليان ألفاريز، لإغراء مانشستر سيتي.

وتابعت الصحيفة أن أصبح هناك مفاوضات ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل بعد، إلا أن الأمر أصبح يلوح في الأفق الآن، حيث وصلت المحادثات إلى مرحلة التفاوض على السعر النهائي وهيكل الدفع.

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وواصلت إنه من المتوقع أن تكون الرسوم 5 أضعاف على الأقل المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي لضم ألفاريز من ريفر بليت في يناير 2022، الذي بلغ 14 مليون جنيه إسترليني.

ويحرص ألفاريز على الانتقال إلى العاصمة الإسبانية وليس من المتوقع أن تكون الشروط الشخصية مشكلة.