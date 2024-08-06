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الامارات | 800 لاعب يشاركون في الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، وينظمها مجلس دبي الرياضي في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب 2023-2033، واستعداداً لاستئناف النشاط الرياضي لقطاع الناشئين والشباب في كرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025.

ويشارك في النسخة الجديدة من الدورة 800 لاعب ينتمون إلى 32 فريقاً من خمسة أندية هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان، وتتضمن ثماني فئات عمرية هي: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و18 سنة، وتُقام مبارياتها الـ48 في ملاعب أندية دبي وفي صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُقام مسابقة تحت 18 سنة بنادي النصر، فيما تُقام مسابقة تحت 16 سنة بنادي الوصل، وتقام مسابقة تحت 15 سنة بنادي شباب الأهلي، وتقام أيضاً مسابقة تحت 14 سنة بنادي شباب الأهلي، فيما تُقام مسابقة تحت 13 سنة بنادي حتا، وتقام مسابقة تحت 12 سنة ومسابقة تحت 11 سنة ومسابقة تحت 10 سنة في صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

• مجلس دبي الرياضي ينظم الحدث في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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