شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منافسات قوية للبعثة المصرية فى الغطس والقوى والمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل البعثة المصرية اليوم، الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى فى منافسات الغطس والكانوى والكاياك وأيضا ألعاب القوى والمصارعة.

يخوض محمد فاروق منافسات تمهيدى 3 م سلم متحرك فى الغطس الحادية عشر صباحا ، بينما تخوض سما فاروق تصفيات فردى 500 م فى الكاياك ، على أن يخوض الثنائى إيهاب عبد الرحمن و مصطفى عبد الخالق تصفيات رمى الرمح فى ألعاب القوى فى تمام الحادية عشر و ثلث صباحا ، بينما تلعب إسراء عويس تصفيات الوثب العالى .

أما على صعيد رياضة المصارعة، فيخوض محمد جبر منافسات وزن 97 كجم و ندى مدنى وزن 50 كجم و محمود عبد الرحمن وزن 77 كجم فى الثانية و النصف ظهرا ، وفى الثامنة و النصف مساءا يخوض منتخب السباحة التوقيعية منافسات الفرق فى الروتين الحر .

وتعد ندى اللاعبة الوحيدة في المصارعة المتأهلة الى الاولمبياد ، لذلك يعقد عليها مسئولو الاتحاد المصرى للمصارعة، أملا كبيرة لتحقيق انجاز لها في الدورة الأولمبية.

ومن ناحية أخرى ، يختتم منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إستعدادته لمواجهة إسبانيا غدا الأربعاء فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية ،بعدما الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين و خسارة النرويج من الدنمارك ، ليلتقى إسبانيا