التفاصيل المالية لصفقة بديل معلول في الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن التفاصيل المالية لصفقة جمال الشماخ بديل علي معلول، والذي اقترب مسئولو النادي الأهلي من ضمه في الميريكاتو الصيفي الجاري.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولو الأهلي حسموا صفقة جمال الشماخ لاعب حسنية أغادير المغربي بنسبة 95%، ومسئولو الأحمر حصلوا على توقيع اللاعب الذي فضل عرضه دون العروض الخارجية الأخرى”.

وأضاف: “الأهلي اتفق مع حسنية أغادير المغربي على ضم جمال الشماخ مقابل 800 الف دولار يتم تسديدهم دفعة واحدة، حيث يرفض اللاعب حاليًا التدريب مع الفريق لإصراره على الانتقال إلى المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري”.

وشارك جمال الشماخ مع حسنية أغادير المغربي في 27 مباراة الموسم الماضي، حيث سجل خلالهم هدف وحيد وصنع خمس تمريرات حاسمة.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد أبدى موافقته على ضم جمال الشماخ في حال تعثرت مفاوضات ضم يحيى عطية الله في الميركاتو الصيفي الجاري.