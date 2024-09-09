تفاصيل تعاقد الزمالك مع محمد حمدي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي الزمالك مع محمد حمدي، الظهير الأيسر لنادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأفادت تقارير صحفية، أن الأبيض استعار محمد حمدي قادمًا من نادي إنبي لمدة موسم، مقابل 3 مليون جنيه.

وأشارت التقارير إلى وجود بند يمنح القلعة البيضاء أولوية شراء ظهير منتخب مصر الأولمبي بعد نهاية فترة الإعارة.

وأوضحت، يوجد “بند مبتكر” في عقد إعارة حمدي لـ الزمالك، حيث سيحق للفريق الأبيض الحصول على نسبة من 5 إلى 10% من قيمة بيعه، حال انتقاله من إنبي إلى خارج مصر، خلال الموسمين ما بعد نهاية فترة إعارته للقلعة البيضاء.

وشارك حمدي الظهير الأيسر مؤخرًا مع منتخب مصر الأولمبي، في منافسات أولمبياد باريس 2024، والذي احتل المركز الرابع في البطولة.