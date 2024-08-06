من هم أفضل حراس المرمى في فانتازي 2024/25؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقترب موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي من البداية، ويسعى كل مدربي فانتازي لاختيار حارس مناسب، تحديدا أن هذا المركز حساس جدا بالنسبة للاعبي فانتازي.

وناقش موقع فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات 4 حراس من أجل اختيار مدربي فانتازي من ضمنهم.

أفضل حارس في فانتازي 2023/24

أظهر أداء جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون (5 مليون جنيه إسترليني) في فانتازي الموسم الماضي سبب اختياره من قبل العديد من المدربين لحارس المرمى.

وتم إدراج بيكفورد ضمن حراس مرمى الدوري الإنجليزي بمبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني في بداية موسم 2023/24، وكان حارس المرمى الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي 2023/24، برصيد 153 نقطة.

ولم يكتف بالحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، بل حصل أيضًا على 29 نقطة تصدي و22 نقطة إضافية.

المدرب النمساوي يعطي لدفاعات كريستال بالاس الثقة

لدى حارس فريق كريستال بالاس، هيندرسون، جدول مباريات جيد يمكن من خلاله تقديم قيمة كبيرة مقابل سعره المنخفض.

ويشير أداء كريستال بالاس تحت قيادة أوليفر جلاسنر في الموسم الماضي إلى أن دين هندرسون (4.5 مليون جنيه إسترليني) يمكن أن يقدم قيمة كبيرة في أول موسم يبدأ فيه المدرب النمساوي القيادة الفنية.

وبعد تعيين جلاسنر مدربًا في الجولة 25 من الموسم الماضي، استقبل كريستال بالاس 15 هدفًا فقط ، وهو ثالث أفضل سجل دفاعي في الدوري، حيث حققوا خمس مباريات بشباك نظيفة خلال تلك المباريات الـ14، مما وضعهم في المركز الثالث بالتساوي مع إيفرتون، خلف أرسنال ومانشستر سيتي.

وأثبت هندرسون نفسه باعتباره الخيار الأول في التشكيل، كما بدأ أيضًا آخر مباراتين وديتين في الصيف، حيث تم تفضيله على سام جونستون (4.5 مليون جنيه إسترليني).

خيار صعب لحارس تشيلسي الأساسي

يعد تشيلسي من بين الأندية التي لديها حارس مرمى أساسي بميزانية محدودة في 2024/25، حيث يتنافس روبرت سانشيز وفيليب يورجنسن (كلاهما 4.5 مليون جنيه إسترليني) على حراسة البلوز تحت قيادة إنزو ماريسكا.

ورغم أن سانشيز بدأ كل المباريات الودية الأربع التي خاضها البلوز في الصيف، فإنه يتعين علينا أن نرى ما إذا كان يورغنسن سيكون بديل فقط للإسباني.

ومن المؤكد أن تشيلسي لديه مباراة صعبة على أرضه ضد مانشستر سيتي في بداية الموسم الجديد، ولكن عليك أن تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك مع حارس المرمى وتخطط للمستقبل، لأنك لا تريد إنفاق أي انتقالات في هذا المركز.

حارس وست هام مضمون بقيمة مناسبة

إذا كنت تبحث عن طرق لتوفير المال، فإن وست هام من بين الأندية القليلة جدًا التي تضمن حارس مرمى أساسيًا بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني وحارس احتياطي بقيمة 4 مليون جنيه إسترليني.

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