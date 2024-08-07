سر فشل تعاقد الاهلي السعودي مع فيكتور أوسمين

أثار تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير صفقات النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية اقتراب نادي أهلي جدة من حسم التعاقد مع البرازيلي ريتشارلسون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، بتنسيق صندوق الاستثمارات العامة.

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وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن النادي السعودي كان يريد التعاقد مع المهاجم الهداف النيجيري فيكتور اوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي والذي طالبت به جماهير قلعة الراقي كثيرًا.

ومن جانبه أوضحت شبكة “توك سبورت”، أن أهلي جدة عرض مبلغ 60 مليون يورو على توتنهام من أجل انضمام البرازيلي لصفوفه، خاصة بعد رغبته في الانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغضبت جماهير الأهلي السعودي، من أخبار التفاوض مع ريتشالسون، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى معاناته من مرض نفسي، دفعه للتفكير في إنهاء حياته.