بيراميدز يحسم صفقة انتقال أوباما من الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز تمم اتفاقه مع يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الزمالك من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد يوسف أوباما رفقة نادي الزمالك بنهاية هذا الموسم.

وتابعت التقارير أن أوباما أنهى اتفاقه على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية لينضم إلى بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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وشارك يوسف أوباما في الموسم الجاري في 31 مباراة مع الزمالك سجل خلالهم 11 هدفًا ولم يصنع أي هدف.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وخمس مرات كأس مصر ومرة للسوبر المصري ومثلها لكأس السوبر الإفريقي ومرتين الكونفدرالية.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة أمام أبو قير ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.