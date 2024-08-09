مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 9-8-2024، المواجهة النهائية في منافسات كرة القدم بمسابقة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بين إسبانيا وفرنسا.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى المباراة النهائية في أولمبياد باريس بعد الفوز على مصر 3-1، بينما إسبانيا استطاعت تخطي عقبة المغرب بنتيجة 2-1.

وفي منافسات كأس مصر للموسم الحالي بدور الـ 16، تقام اليوم مواجهة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

كما تنطلق اليوم منافسات الدوري القطري للموسم الجديد بمباراتين، وأيضًا الدوري التركي بالإضافة إلى الدوري البرتغالي.

وتخوض البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس، عدة مواجهات في مختلف المسابقات.

ونستعرض لكم جدول مباريات مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

فرنسا وإسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 1 HD".

المصري والبنك الأهلي في كأس مصر

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

الدوري القطري

الريان ضد أم صلال، تقام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، تنقل عبر قنوات بي إن سبورت والكأس القطرية المفتوحة.

الخور ضد الغراقة، تقام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، تنقل عبر قنوات بي إن سبورت والكأس القطرية المفتوحة.

مباريات الدوري التركي

جالطة سراي ضد هاتاي سبور، تقام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل عبر قنوات بي إن سبورت التركية.

مباريات الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة ضد ريو آفي، تقام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات نصف نهائي كرة اليد في أولمبياد باريس

ألمانيا ضد إسبانيا، تقام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 1 HD".

الدنمارك ضد سلوفينيا، تقام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت "beIN Sports HD 1 English"

مباراة تحديد البرونزية في منافسات الكرة الطائرة بـ أولمبياد باريس

إيطاليا ضد أمريكا، تقام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 7 HD".

مواعيد مباريات ومواجهات المصريين اليوم في أولمبياد باريس

التايكوندو – "سيدات" - وزن 67 كجم

آيه شحاتة تواجه الإسبانية سيسيليا كاسترو المصنفة الثامنة – دور الـ 16 - الساعة : 10:58 صباحاً

التايكوندو – "رجال" - وزن 80 كجم

سيف عيسى يواجه الدنماركي إدي هرنيتش المصنف الرابع عشر – دور الـ16 - الساعة : 1:13 مساءً

الجمباز - الإيقاعي منتخب السيدات - التصفيات

التصفية الأولى - الساعة : 11:00 صباحاً - التصفية الثانية - الساعة : 12:16 مساءً

الخماسي الحديث - "رجال"

أحمد أسامة الجندي

نصف نهائي الفروسية - الساعة : 2:00 مساءً

نصف نهائي السلاح - الساعة : 2:40 مساءً

نصف نهائي السباحة - الساعة : 3:10 مساءَ

نصف نهائي الليزر رن - الساعة : 3:40 مساءً

مهند شعبان

نصف نهائي الفروسية - الساعة : 6:00 مساءً

نصف نهائي السلاح - الساعة : 6:40 مساءً

نصف نهائي السباحة - الساعة : 7:10 مساءَ

نصف نهائي الليزر رن - الساعة : 7:40 مساءً

المصارعة - الحرة - وزن 125 كجم

ضياء الدين جودة يواجه الأذربيجاني جيورجي مشفيلديشفيلي - دور الـ16 - الساعة: 1:10 مساءً

المصارعة - الحرة - وزن 74 كجم

عمرو رضا يواجه الصيني لي فينج - دور الـ16 - الساعة: 1:20 مساءً

رفع الأثقال – "رجال"

كريم كحلة – وزن 80 كجم - الساعة: 4:00 مساءً

رفع الأثقال – "سيدات"

نعمة سعيد – وزن 71 كجم - الساعة : 8:30 مساءً

السباحة التوقيعية – " زوجي السيدات"

نادين وسام وهنا هيكل – منافسات الروتين الفني- الساعة : 8:30 مساءً.