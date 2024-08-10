برشلونة يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن موعد تقديم أولى صفقاته الصيفية وصانع ألعاب فريق لايبزيج الألماني السابق، داني أولمو خلال الفترة القادمة.

وكان برشلونة قد أعلن رسميًا أمس الجمعة عن التعاقد مع أولمو بعقد يمتد لمدة 6 سنوات حتى 30 يونيو 2030 بمقابل 62 مليون يورو لصالح النادي الألماني.

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وبحسب البيان الرسمي من نادي برشلونة فإن داني أولمو سيتم تقديمه أمام جماهير الفريق يوم الإثنين المقبل في ملعب “منتجويك” خلال مباراة كأس خوان جامبر أمام موناكو.

وتقام مباراة برشلونة وموناكو في كأس خوان جامبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وهي بطولة ودية تقام سنويًا قبل بداية الموسم الجديد.

وعاد أولمو إلى برشلونة في عمر 26 بعد رحيله من ناشئي النادي الكتالوني في عام 2014 وانتقل إلى دينامو زغرب قبل الانضمام إلى لايبزيج في 2020.