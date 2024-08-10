مصر في وصافة الدول العربية بـ أولمبياد باريس 2024

نجحت البعثة المصرية في فرنسا في احتلال المركز الثاني فى ترتيب الدول العربية المشاركة فى الأولمبياد من حيث عدد الميداليات.

وحصدت بعثة مصر في أولمبياد 3 ميداليات، حيث حصل أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، فيما حصدت سارة سمير الفضية في رفع الأثقال.

فيما استطاع محمد السيد أن يحصد الميدالية البرونزية في سلاح المبارزة بالسيف في أولمبياد باريس 2024.

وقفزت مصر من المركز الـ75 إلى المركز رقم 50 بعد الميدالية الذهبية التي حصدها أحمد الجندي في الخماسي الحديث، اليوم السبت.

وجاء ترتيب الدول العربية كالتالي:

الجزائر : ترتيبها 35 .. 2 ذهب .. 1 برونز

مصر : ترتيبها 50 .. 1 ذهب .. 1 فضة .. 1 برونز

تونس : ترتيبها 50 تتساوي مع مصر في الميداليات

البحرين : ترتيبها 53 .. 1 ذهب .. 1 فضة

المغرب: ترتيبها 59 .. 1 ذهب .. 1 برونز

الأردن : ترتيبها 74 .. 1 فضة

جدير بالذكر أن المصري أحمد الجندي قد أضاف الميدالية الأولمبية الثانية فى رصيده الأولمبى.