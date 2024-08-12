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"دوري مصر ومسابقة أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات بطولة اليوم الإثنين، إقامة مباراتين في المسابقة، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالبطولة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس 1".. 9 مساءً.

الدرجة الأولى

لوتون تاون ضد بيرنلي.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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