"دوري مصر ومسابقة أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد منافسات بطولة الدوري المصري اليوم الإثنين، إقامة مباراتين في المسابقة، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالبطولة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس 1".. 9 مساءً.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

لوتون تاون ضد بيرنلي.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

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