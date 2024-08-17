شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق والان مع تفاصيل الخبر

نعى رئيس النادي الاهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتقرر تشييع جثمان حسن محمود طاهر غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس. فيما يقام العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة في منطقة التجمع، مساء اليوم الجمعة.