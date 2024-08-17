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في افتتاح الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على فولهام (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر -    

استهل مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد من بطولة الممتاز، بفوز صعب على فولهام مساء الجمعة.

واستضاف ملعب "الأولد ترافورد" مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، حيث فاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وسيطر التعادل السلبي على أجواء المباراة حتى الدقيقة 88، حيث تمكن الوافد الجديد جوشوا زيركزي من تسجيل هدف فوز مانشستر يونايتد.

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وجاء هدف اليونايتد عن طريق عرضية من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، حيث وصلت الكرة إلى زيركزي الذي سددها بلمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء، في الشباك.

وبهذه النتيجة، حصد مانشستر يونايتد نقاطه الثلاثة الأولى في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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