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موعد مباراة آرسنال وولفرهامبتون في البريميرليج والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

يستضيف ملعب الإمارات، مساء اليوم السبت، مواجهة آرسنال وولفرهامبتون في الجولة الأولى من مسابقة الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

وأنهى المدفعجية منافسات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، فيما جاء ولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 46 نقطة.

موعد مباراة آرسنال وولفرهامبتون والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة آرسنال وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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