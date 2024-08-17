موعد مباراة آرسنال وولفرهامبتون في البريميرليج والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

يستضيف ملعب الإمارات، مساء اليوم السبت، مواجهة آرسنال وولفرهامبتون في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

وأنهى المدفعجية منافسات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، فيما جاء ولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 46 نقطة.

موعد مباراة آرسنال وولفرهامبتون والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة آرسنال وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.